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Самарское общество «Динамо» организовало зимний праздник на льду для детей

26 января 2023 11:37
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Самарское общество «Динамо» организовало зимний праздник на льду для детей

В год 100-летия спортивной организации самый большой самарский каток встретил около 50 мальчишек и девчонок.

Для спортивного общества «Динамо» на протяжении многих лет работа с детьми и подростками – одно из самых приоритетных направлений деятельности. На сегодняшний день организацией было образовано 319 детских спортивных секций для юных динамовцев, которые занимаются такими видами спорта, как лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, спортивное ориентирование, баскетбол, плавание, дзюдо, рукопашный бой. Сотрудники прилагают максимум усилий к тому, чтобы увлечь ребят спортом, вырастить достойную смену сегодняшним динамовцам.

Для детей зима - долгожданная и любимая пора! Не секрет, что для физического развития, укрепления организма ребятам необходимо как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Уже много лет Самарская региональная организация общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» тесно взаимодействует с подшефной школой-интернатом «Преодоление» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На днях самарское «Динамо» предоставило более 30 тысяч квадратных метров ледового покрытия для воспитанников интерната с целью проведения традиционного зимнего праздника «В здоровом теле – здоровый дух», посвященного 100-летию спортивного общества. В юбилейный год самый большой самарский каток встретил около 50 мальчишек и девчонок. Веселая музыка и хорошее настроение сопровождали участников мероприятия. Разнообразные спортивные игры на льду и азарт не давали ребятам замерзнуть. Все получили заряд бодрости и массу положительных впечатлений, даже несмотря на то что некоторые ребята встали на коньки впервые.

Администрация, педагогический коллектив, родители и учащиеся школы-интерната «Преодоление» выразили огромную благодарность руководству Самарской региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо» за организацию праздника и активный вклад в развитие спорта, за чуткое и неравнодушное отношение к подрастающему поколению.

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