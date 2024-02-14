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Самарский врач рассказала, как пациентам с язвенной болезнью не допустить опасных осложнений

14 февраля 2024 18:49
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При несвоевременной диагностике и не соблюдении рекомендаций по лечению могут развиться опасные осложнения.

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка - хроническое заболевание, при котором отмечается наличие язвенных дефектов слизистой оболочки. При несвоевременной диагностике и не соблюдении рекомендаций по лечению могут развиться опасные осложнения.

Об этом рассказывает заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы № 5, кандидат медицинских наук Надежда Язенок:

"Язвенную болезнь вызывает желудочный патоген Helicobacter pylori. Он передается контактно при несоблюдении правил личной гигиены. Являясь канцерогеном первого порядка, может приводить к развитию рака желудка.

 Причиной развития эрозии и язв в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки является и бесконтрольный прием лекарств, в том числе для разжижения крови. Лекарственные препараты должны применяться только по показаниям врача.

Как не допустить осложнений у пациентов с язвенной болезнью?

- Быть под наблюдением лечащего врача в своей поликлинике, проходить необходимые обследования по назначениям специалиста. Это в том числе ФГДС, при необходимости с проведением биопсии для исключения рака желудка.
- Принимать с профилактической целью чаще осенью и весной стандартные препараты по назначению лечащего врача.
- Отказаться от вредных привычек - от курения и употребления алкоголя.
- Соблюдать правила рационального питания. Принимать пищу 4-5 раз в день, отдавая предпочтение отварной и паровой пище. Избегать употребления жирной, острой, жареной и кислой пищи.
 - Избегать стрессовых ситуаций. Соблюдать режим труда и отдыха".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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