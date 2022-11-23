Самарский театр драмы им. Максима Горького стал победителем в номинации "Туризм и индустрия гостеприимства"

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В Самаре подвели итоги регионального конкурса «Достояние губернии — 2022».

Самарский академический театр драмы им. М. Горького стал победителем в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства».

Директор САТД им. Горького Сергей Филиппов сказал слова благодарности в адрес организаторов и жюри конкурса:

- Наш "теремок" на всех туристических открытках с незапамятных времен. У нас в театре удивительный творческий коллектив. Это безусловно достояние губернии! Но мне кажется, что главное достояние губернии - это наш лучший в мире зритель, наша замечательная публика. Ее мы очень любим и всегда ждем в нашем театре.