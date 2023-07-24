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В Министерстве просвещения РФ подведены итоги конкурса на предоставление в 2024 году грантов на развитие образовательно-производственных центров (кластеров) в рамках федерального проекта «Профессионалитет» Самарский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева стал одним из 70 победителей отбора. Всего на конкурс грантов было подано более 280 заявок.

Заявку колледжа поддержали власти региона. В Самарской области многое делается для развития среднего профессионального образования – укрепляется материально-техническая база учреждений, проводятся ремонты и оснащаются современным оборудованием. Многие предприятия включены в этот процесс, а также в обучение будущих высококвалифицированных специалистов. Глава региона уверен, что сегодня необходимо создавать условия, чтобы молодые люди хотели получать рабочие специальности. «У нас регион с огромным потенциалом. В каждой сфере, будь то сельское хозяйство, экономика или космические технологии, востребованы высококвалифицированные кадры», - отмечал Дмитрий Азаров.

На базе СЭК планируется создать полноценный кампус среднего профессионального образования. «Мы год от года будем улучшать там условия, кампус точно будет развиваться. Уверен, сделаем большое дело, чтобы обеспечить отрасль профессиональными кадрами», — сказал Губернатор.

В следующем году колледж получит 100 млн рублей из федерального бюджета для создания образовательно-производственного центра (кластера) для строительно-энергетической отрасли Самарской области. Из регионального бюджета будет предоставлено софинансирование в размере 30 млн рублей, еще 5,75 млн рублей поступит со стороны работодателей.

Средства позволят создать современный учебно-производственный участок по 12 видам работ. Так, в его состав войдут две лаборатории и один производственный полигон.

Программа «Профессионалитет», которая будет реализовываться образовательно-производственным кластером, позволит максимально приблизить уровень образования студентов к потребностям рынка. Партнерами кластера стали 8 профессиональных образовательных организаций из Самары и Тольятти, а также строительные компании, входящие в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Еще об участии в проекте заявили две крупнейшие компании энергетической отрасли: федеральная сетевая компания ПАО «Россети» и крупнейший российский производитель электротехнического оборудования «Электрощит Самара».

По согласованию с предприятиями-работодателями определены программы, которые будут трансформированы и реализованы в рамках проекта «Профессионалитет»: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по различным отраслям), техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (также по отраслям).

Планируется, что за два года проекта – с 2024 по 2026 годы – по образовательным программам «Профессионалитета» на базе созданного кластера пройдут обучение около 2 тысяч студентов, которые получат востребованную специальность и возможность трудоустройства на высокооплачиваемую работу.

Фото: Дмитрий Бурлаков