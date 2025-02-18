Самарский Росреестр принял участие в Форуме по недвижимости

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13 и 14 февраля в столице Самарского региона прошел ХIII Поволжский межрегиональный форум по недвижимости, в котором приняли участие сотрудники Управления Росреестра по Самарской области.

Насыщенная программа главного события года на рынке недвижимости открывалась панельной дискуссией. Модераторами мероприятия стала Поволжская Гильдия Риэлторов. Спикерами выступили представители различных профессиональных сообществ – застройщики, кредитные организации, нотариат, страховые компании, министр строительства Самарской области.

Об итогах 2024 года, об изменениях в законодательстве, о безопасности электронных сделок и многом другом на Форуме рассказала заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Александровна Титова. Особое внимание в докладе было уделено Национальной системе пространственных данных.

"НСПД стала основой для оказания государственных, региональных и муниципальных услуг. В конце 2024 года на Единую цифровую платформу была перенесена Публичная кадастровая карта. Всего на НСПД доступны к использованию 14 сервисов по той, либо иной жизненной ситуации. Созданные на базе системы цифровые сервисы наращивают свою востребованность. – говорит Татьяна Титова – Поэтому умение пользоваться сегодня новой цифровой платформой – это большой плюс в работе такого профессионального сообщества, как рэлторы".

Президент Поволжской Гильдии Риэлторов Гузалия Рахматова поблагодарила за подробный доклад: «Хочется отметить успешный опыт взаимодействия Росреестра с ПГР. Регулярные семинары для риэлторов, на которых рассматриваются самые актуальные вопросы, способствуют профессиональному росту агентов по недвижимости».