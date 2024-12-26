Самарский Роскадастр открыл свои двери для студентов

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Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области провел день открытых дверей для студентов третьих и четвертых курсов ВУЗов и техникумов города Самары.

Молодые люди обучаются на одном из самых молодых направлений подготовки современного высшего образования «землеустройство и кадастры». Для них важно увидеть своими глазами часть той работы, в которую окунутся после окончания учебного заведения.

На первом этаже здания Роскадастра ребят встретили начальник отдела обеспечения ведения и нормализации данных Фарид Чикаев и его заместитель Алексей Тарасов. Они познакомили гостей с работой некоторых структурных подразделений, показали организацию деятельности архивохранилища, серверной и фронт-офиса.

От специалистов публично-правовой компании обучающиеся узнали о проводимой работе, направленной на реализацию государственной программы «Национальная система пространственных данных». «Копилка знаний» студентов пополнилась информацией об исправлении реестровых ошибок. Они познакомились с профессиональным геодезическим оборудованием и с современным беспилотным летательным аппаратом, о котором смогли узнать много интересных нюансов его использования в разных погодных условиях.

В завершении мероприятия руководство регионального филиала пригласило студентов на прохождение практики, а выпускников трудоустроиться на постоянную работу для реализации своих знаний и навыков, в том числе на условиях целевого обучения.