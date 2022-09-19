Самарский психолог рассказала, что такое цифровая гигиена для детей и подростков

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Виртуальный мир стал неотъемлемой частью мира реального. Современные дети, образно говоря, «рождаются со смартфоном в руке» и с младенчества умеют пользоваться гаджетом.

Но эксперты обращают внимание родителей, что интернет таит в себе и массу опасностей для юных пользователей. Среди самых частых – кибербуллинг, ненормативная лексика, ложная информация, откровенные сцены насилия, мошенники, притворяющиеся друзьями и пытающиеся войти в доверие. Кроме этого, на глаза детям могут попасться инструкции по изготовлению оружия, наркотиков, алкоголя.

«В современном мире информационных возможностей и искусственного интеллекта виртуальная реальность действительно стала неотъемлемой частью нашей жизни, - рассказывает магистрант-психолог Александра Бабенко. – Однако, если во время знакомства с интернет-средой у взрослых уже имеется сформировавшийся остов психики и определенные понятия о моральных принципах, то в жизни детей данный процесс только формируется, и, при недостаточном внимании со стороны родителей и учителей, проводником во взрослую жизнь становится интернет».

По словам эксперта, сегодня среднестатистический ребенок является гораздо более продвинутым пользователем всемирной паутины, чем среднестатистический родитель. Поэтому реально контролировать, оградить, запретить ее использование невозможно.

«Есть смысл говорить с детьми о том, что в интернете ничего не забывается, - отмечает Александра Бабенко. – И, если тебе сейчас кажется остроумным выложить фотографию с цветными волосами в нижнем белье, стоит подумать, как это будет выглядеть, когда ты придешь утраиваться на работу, скажем в Академию наук. Нельзя сделать так, чтобы ребенок никогда не зашел на порнографический сайт или не увидел фрагментов насилия. Важно, чтобы рядом был понимающий и разумный взрослый, который сумеет объяснить, что картинки из интернета не имеют ничего общего с тем, что происходит во взаимоотношениях между людьми в реальной жизни или что нельзя подчинить других своей воле с помощью насилия, ведь насилие порождает другое насилие. Важно быть в доверительных отношениях с ребенком, владеть в момент разговора его вниманием, смотреть в глаза, говорить на его «языке любви». Кроме того, нельзя однозначно утверждать о вреде, например, компьютерных игр, которые, с одной стороны, могут стать причинами развития азарта и агрессии, а с другой развивать многозадачность, умение рисковать, нацеленность на результат. Важно не исключать из жизни ребенка компьютер и интернет полностью (да это и невозможно), а дать ему навыки пользоваться им правильно, с пользой и безопасно».

Защитить ребенка от негативного влияния поможет проект «Цифровая гигиена детей и подростков». На портале https://rsv.ru/news/1/4279/ представлена информация о том, куда можно обратиться за помощью при столкновении с проблемами в интернете, а именно: при потере личных данных, цифровой зависимости у ребенка, кибербуллинге, обнаружении фейковой информации или разрушающего контента. На платформе также собраны полезные материалы, которые предлагается изучать родителям вместе с детьми.

Важно помнить, что счастье и здоровье, в том числе и ментальное, - ответственность родителей. Поэтому важно со всей серьезностью отнестись к детской безопасности во всемирной паутине.