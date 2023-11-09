Самарский Исторический парк приглашает желающих на «Географический диктант»

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19 ноября 2023 года в Историческом парке «Россия – моя история» традиционно пройдет ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант».



Организатором Диктанта является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Диктант проводится с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России.



Распорядок работы площадки 19 ноября 2023 г.:



10:45 – начало работы площадки;

11:00-12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта;

12:00-12:15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта;

12:15-13:00 – написание Диктанта (чтение вопросов ведущим или воспроизведение видеопрезентации);

13:00-13:20 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

13:20 – закрытие площадки.



Вход свободный.

Зарегистрироваться в качестве участника необходимо по тел.: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

Фото: пресс-служба Самарского Исторического парка