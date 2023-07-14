Самарский государственный цирк приглашает жителей и гостей города на купание и кормление слонов

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Во вторник, 18 июля, в 17:00 на открытой площадке перед Самарским цирком взрослые и дети получат возможность увидеть, как индийские слонихи Карла и Рани купаются и лакомятся бананами, яблоками, арбузами и другими излюбленными лакомствами.

Все желающие смогут запечатлеть уникальные моменты общения дрессировщика со своими огромными питомцами вне манежа.

Не забудьте камеру, чтобы эта необыкновенная встреча сохранилась не только в вашей памяти, но и на красочных фотографиях.

Фото: администрация Самары