Самарских родителей и их дети в возрасте от 1 до 6 лет приглашают к участию в проекте «Малыши-Крепыши»

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Родители малышей из Самары и их дети в возрасте от 1 до 6 лет могут пройти обучение семейным подвижным играм в рамках проекта «Малыши-Крепыши». Курс включает восемь занятий, которые проходят в шести залах в разных районах города. Все игры и мероприятия проводятся бесплатно при поддержке Фонда Президентских грантов, организатором выступает Самарская Федерация Ушу.



Каждое занятие включает практическую часть, где малыши и их родители играют в подвижные игры. Также эксперты в области двигательного развития детей и педагогики рассказывают участникам о гармоничном развитии, поддержке в кризисные моменты и профилактике заболеваний через движение.



По замыслу создателей проекта, участие в нем поможет родителям научиться лучше взаимодействовать с детьми, подготовить их к детскому саду и школе, а детям - стать крепкими, смелыми и общительными, научиться следовать правилам внутри игрового пространства и не только.

Узнать расписание и записаться на занятия можно в группе проекта https://vk.com/mamawushu.

Фото: freepik.com