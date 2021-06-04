Самарских пенсионеров бесплатно обучат китайской гимнастике

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В июне стартовали бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой ушу и физкультурой для пенсионеров. В течение месяца самарцы «серебряного возраста» на свежем воздухе смогут укрепить свое здоровье и физическую форму.

Тренировки организованы Самарской федерацией ушу, и проводятся в рамках проекта «Здоровье пожилых: перезагрузка».

Напомним, в 2020 году ассоциация «Самарская Федерация Ушу» получила президентский грант на реализацию данного проекта, который способствует социальной адаптации пожилых людей и улучшает состояние их здоровья.

Занятия специально адаптированы для старшего возраста и включают общеукрепляющие упражнения, суставную гимнастику, медитацию, массаж и дыхательную гимнастику. Тренировки проводятся с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции.

Все желающие продлить активные годы жизни могут присоединиться к группам. Также можно заниматься онлайн через Zoom или самостоятельно по видеоурокам, для этого достаточно оставить заявку на сайте https://vk.lmk/2dorovpensioner.

Расписание занятий:

Струковский парк

- вторник, четверг 11.00-12.30 (Роговой Сергей Алексеевич, 8-917-951-63-88);

- понедельник, среда 10.00-11.30 (Звягинцева Светлана Владимировна, 8-917-147-48-09).

Загородный парк (площадка справа от входа)

- среда, суббота 8.00-9.30 (Федотов Даниил Сергеевич, 8-927-024-27-54)

Парк Победы (возле Дворца ветеранов)

- вторник, среда 8.00-9.30 (Старостина Наталья Александровна, 8-917-148-12-62).

Фото: администрация Самары