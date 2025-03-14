Самарских авторов и исполнителей приглашают принять участие во Всероссийской патриотической акции "Песни нашего полка"

С января по май 2025 года пройдет IV Всероссийская патриотическая акция «Песни нашего полка», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Что вас ждет?
- Конкурс новых патриотических песен и стихов.
- Большой праздничный концерт «Песни Победы», который покажут 9 мая на канале «Россия 1».
- Возможность выступить в Москве и получить признание от звездного жюри!
Номинации:
“Одна на всех” – песни о Великой Отечественной войне;
“Не забывайте наши имена” – песни на тему “Бессмертного полка”;
“Непобедима, широка, горда!” – песни о Родине и малой родине;
“Песни всегда посвящал я Отчизне” – стихи о Родине и о Великой Отечественной войне.
Финалисты будут определены экспертным жюри, куда войдут деятели искусств, артисты театра и кино, музыкальные исполнители. Приз зрительских симпатий определится по итогам голосования в группе “ВКонтакте” - https://vk.com/pesninashegopolka
Финал и награды:
3 мая 2025 года – концерт финалистов и церемония награждения в Музее Победы.
4 мая – Большой праздничный концерт "Песни Победы" в зале «Москва» с участием звезд российской эстрады. На концерте прозвучит песня, получившая Гран-при конкурса.
Успейте подать заявку до 1 апреля 2025 года!
Подробности и регистрация по ссылке: https://pesnipolka.ru/
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Фото: департамент информационной политики Самарской области