Самарских авторов и исполнителей приглашают принять участие во Всероссийской патриотической акции "Песни нашего полка"

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С января по май 2025 года пройдет IV Всероссийская патриотическая акция «Песни нашего полка», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.



Что вас ждет?

- Конкурс новых патриотических песен и стихов.

- Большой праздничный концерт «Песни Победы», который покажут 9 мая на канале «Россия 1».

- Возможность выступить в Москве и получить признание от звездного жюри!



Номинации:

“Одна на всех” – песни о Великой Отечественной войне;

“Не забывайте наши имена” – песни на тему “Бессмертного полка”;

“Непобедима, широка, горда!” – песни о Родине и малой родине;

“Песни всегда посвящал я Отчизне” – стихи о Родине и о Великой Отечественной войне.



Финалисты будут определены экспертным жюри, куда войдут деятели искусств, артисты театра и кино, музыкальные исполнители. Приз зрительских симпатий определится по итогам голосования в группе “ВКонтакте” - https://vk.com/pesninashegopolka



Финал и награды:

3 мая 2025 года – концерт финалистов и церемония награждения в Музее Победы.

4 мая – Большой праздничный концерт "Песни Победы" в зале «Москва» с участием звезд российской эстрады. На концерте прозвучит песня, получившая Гран-при конкурса.



Успейте подать заявку до 1 апреля 2025 года!

Подробности и регистрация по ссылке: https://pesnipolka.ru/



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Фото: департамент информационной политики Самарской области