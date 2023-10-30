Я нашел ошибку
Главные новости:
Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова.
До конца 2023 года в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников
Алла Шахматова -  талантливая самарская художница, деятель искусств, член Ассоциации искусствоведов России, директор Самарского областного художественного музея.
В самарском Доме журналиста состоится открытие выставки Аллы Шахматовой «А люди разве не цветы?»
Встреча прошла на Самарской ГРЭС в рамках совместного проекта энергокомпании и вуза «Энергия будущего».
«Т Плюс» провела тренинг «Добро пожаловать в энергетику» для студентов СамГТУ
Специалисты помогли ей оформить необходимые документы и проконсультировали по вопросу составления бизнес-плана.
Многодетной маме из Кинельского района социальный контракт помог стать профессиональным фотографом
Дмитрий Азаров предложил создать Правительственную комиссию по повышению производительности труда. 
На расширенном заседании Правительства назвали объем средств на выплаты самарцам по единому пособию в 2024 году
Направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах.
Самарские полицейские провели масштабное оперативно - профилактическое мероприятие
Большинство присутствующих верующих из числа осужденных исповедались и причастились.
Епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор посетил ИК-3 УФСИН СО
По итогам обследований у 2 пациентов Смышляевского отделения выявлены онкологические заболевания. У 87 жителей диагностированы нарушения в работе сердца и сосудов.
Почти 6 тысяч жителей Смышляевки прошли диспансеризацию и профосмотры в обновленной поликлинике
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
-0.34
EUR 98.35
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские полицейские провели масштабное оперативно - профилактическое мероприятие

30 октября 2023 17:38
78
Направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах.

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова на территории обслуживания Управления МВД России по г. Самаре прошло плановое оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление административных правонарушений, совершаемых в жилом секторе, на улицах и в иных общественных местах.

В мероприятии приняли участие более 800 человек. Это сотрудники органов внутренних дел, Управления Росгвардии по Самарской области, представители Добровольной народной дружины, работники частных охранных организаций.

По результатам мероприятия выявлено и пресечено более 280 административных правонарушений, раскрыто 10 преступлений, разыскано 7 граждан, в том числе находившихся в федеральном розыске.Полицейскими проверено по месту жительства более 900 граждан, которые состоят на профилактических учетах. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отработали места концентрации молодежи: торговые центры, парки и иные площадки. Инспекторы ПДН посетили по месту жительства более 60 несовершеннолетних и 75 родителей, состоящих на профилактическом учете, провели с ними беседы о недопустимости противоправного поведения, напомнили об уголовной и административной ответственности за нарушения действующего законодательства. В отношении родителей и законных представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних составлено 17 административных протоколов.

Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции из незаконного оборота,  изъято свыше 1120 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 2800 пачек сигарет, немаркированных специальными (акцизными) марками РФ.Так в области незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции сотрудники отдела по исполнению административного законодательства выявили нарушения при проверке торговых павильонов, расположенных на пр. Кирова. По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя 1973 года рождения собран материал по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.14.17. 1 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» в отношении продавца 1951 года рождения.   Полицейские изъяли более 300 литров алкогольной продукции.

Также в рамках профилактического мероприятия проведено более 320 инструктажей с представителями хозяйствующих субъектов по профилактике фальшивомонетничества в торговых объектах на территории обслуживания.

По результатам проверок в 87 многоквартирных домах установлены факты несоблюдения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества. Подготовлены информационные письма в Государственную жилищную инспекцию Самарской области для принятия мер по компетенции.

При отработке жилого сектора участковые уполномоченные полиции уделили особое внимание профилактической работе и провели свыше 250 бесед с гражданами, старшими домов (подъездов), представителями управляющих компаний, в ходе которых гражданам вручали комплекты памяток по противодействию мошенничествам, разработанные Банком РоссииВ рамках планового мероприятия проверялись владельцы гражданского оружия.

Выявлено 1 нарушение правил хранения оружия и патронов к нему. С целью последующей утилизации изъято 3 единицы оружия  и около 200 патронов.

По линии выявления и пресечения фактов нарушений миграционного законодательства сотрудниками отдела по вопросам миграции совместно с полицейскими патрульно-постовой службы полиции, ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области, ФСБ России по Самарской области при содействии ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области проведены профилактические мероприятия на территории объектов, расположенных на ул. Дальневосточной и пр. Кирова.Сотрудниками ГИБДД в рамках оперативно-профилактического мероприятия, проводимого на территории г. Самары, составлено более 100 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств и нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов.

Профилактические мероприятия будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Важнейший для страны проект реализуется при активной поддержке региональных властей и губернатора Дмитрия Азарова.
30 октября 2023  19:37
До конца 2023 года в Самарской области будет запущено серийное производство беспилотников
78
В Самаре идут общественные обсуждения проекта бюджета Самарской области.
30 октября 2023  15:07
Дмитрий Азаров назвал приоритеты бюджета Самарской области на ближайшие три года
392
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Правительства Самарской области
30 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Правительства Самарской области
228
В городском транспорте Самары проезд все-таки подорожает с 1 ноября
30 октября 2023  12:26
В городском транспорте Самары проезд все-таки подорожает с 1 ноября
224
Губернатор Дмитрий Азаров передал 2-й армии уникальный боевой пикап.
29 октября 2023  15:02
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с казаками-добровольцами перед их отправкой в зону СВО
715
Весь список