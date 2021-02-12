Самарские юнкоры снимут видеофильм о выставке «Без срока давности» и её героях

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Самарские юнкоры приняли решение поддержать всероссийскую выставку «Без срока давности», продолжающую свою работу в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е.Ворошилова. Юные тележурналисты нашего региона в целях сохранения исторической памяти снимут видеофильм о выставке и её героях, так как считают, что данный проект должен быть доступен каждому школьнику Самарской губернии, проживающему даже в самом отдаленном её уголке.

Кроме того, юнкоры вместе с участниками и активистами всероссийского проекта «Без срока давности» обозначили план совместной работы, в том числе по направлению архивной, историко-разведывательной и поисковой деятельности.

«Из исторических документов нам стало известно, что более 84,8 млн человек оказались на оккупированной фашистами территории, из них 11 520 379 человек погибли, в том числе и дети. Понимая всю важность сохранения исторической памяти, мы решили – кто если не юнкоры! Иногда дети через свой задуманный и реализованный ими самими формат могут донести до своих сверстников важную мысль более доходчиво и понятно, чем взрослые», – уверена руководитель самарского областного пресс-центра «ЮНКОР» Алина Измайлова.

Историкам, имеющим дело с архивными документами, работа поисковых отрядов – большое подспорье. В ряде регионов нашей страны находят места массового захоронения останков мирных граждан. Далее к работе подключаются криминалисты-исследователи. С юридической стороны правоохранительные органы имеют все права, в том числе юридические, на призвание виновных к ответственности за содеянное. Более 7000 документов рассекречено в рамках проекта «Без срока давности»!

Одноименная с названием проекта выставка продолжит свою работу в Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е. Ворошилова до 23 февраля включительно. У жителей и гостей региона есть возможность ознакомиться с результатами поисковой деятельности, проведенной в 22 регионах нашей страны. Рассекреченные архивные документы представлены в фотодокументальном ряде выставки.

«Проект затрагивает личную историю сотен тысяч наших граждан, особенно тех, кто потерял своих родных на оккупированных территориях. Во время войны там погиб каждый шестой житель, – отметила эксперт проекта «Без срока давности», декан факультета архивного дела историко-архивного института РГГУ Елена Малышева. – Цель проекта – сохранить память и знания о безвинных жертвах, показать истинное лицо нацистской армии и их пособников и, конечно же, привлечь к ответственности тех, кто смог ее избежать в свое время. Очевидцев событий становится все меньше и меньше с каждым годом, и особую ценность приобретают архивные документы», передает пресс-служба облправительства.

Фото: sonko.samregion.ru