Самарские волонтеры модернизировали и передали бойцам СВО 4 автомобиля

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сейчас к поликлинике в селе Красный Яр прикреплено около 3 тысяч детей — жители районного центра и соседних населенных пунктов.
Юные пациенты Красноярской ЦРБ получают медпомощь в «бережливой поликлинике»
Как подчеркивают специалисты, рак, обнаруженный на ранней стадии, излечим в 90% случаев.
Тольяттинские онкологи провели почти 25 тысяч обследований на новом оборудовании
По итогам Самарастат планирует оценить данные об уровне доступности сети Интернет, а также о качестве и удобстве получения государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.
Самарастат: в Самаре проведут мониторинг использования населением информационных технологий
Это котельная мощностью полтора мегаватта на улице Трубной.
В Куйбышевском районе Самары одна из двух новых котельных готова к сдаче в эксплуатацию
Дмитрий Азаров одним из первых в России стал вести страницы в социальных сетях.
Все главы районов и городов Самарской области стали активно вести личные страницы в соцсетях
Екатерина Колотовкина - председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.
«Обернитесь»: на телеканале «ГИС» вышел новый выпуск «Присяга на любовь» с Екатериной Колотовкиной
Дети сотрудников областной Госавтоинспекции также приняли участие в олимпиаде.
Продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
На службу в органы внутренних дел Тамара Будаева пришла в августе 1974 года
Сотрудники полиции поздравили с днем рождения одну из легендарных женщин самарской полиции
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.06
0.08
EUR 61.24
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Онлайн-кинопоказ к юбилею уроженца Самары Эльдара Рязанова проведет Музей Победы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские волонтеры модернизировали и передали бойцам СВО 4 автомобиля

10 ноября 2022 15:58
243
Волонтеры САМБАТа готовят транспортные средства для передачи бойцам СВО.

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ набирает обороты. В Самарской области все больше неравнодушных людей, готовых поддержать военнослужащих, которые защищают интересы страны в ходе СВО. Группа помощи мобилизованным САМБАТ появилась почти сразу, как только в стране была объявлена частичная мобилизация. Сегодня она объединяет уже свыше 12 000 участников.

Волонтеры САМБАТа готовят транспортные средства для передачи бойцам СВО. Всего на передовую уже отправили четыре автомобиля. Машины будут использовать для нужд разведки. Работа кипит в одном из самарских автосервисов.

«Супруга вступила в группу помощи САМБАТ и вовлекла всю семью в волонтерскую деятельность. Мы узнали, что требуется помощь в восстановлении машин. Так, за месяц уже отремонтировали и восстановили четыре машины. Пятая будет готова к концу недели. Ремонтом сотрудники занимаются в нерабочее время на наши собственные средства. Зная, что эта работа внеурочная и не будет оплачиваться, ни один мастер от нее не отказался», - рассказывает директор автосервиса Иван Благовидов.

Сейчас мастера работают над модернизацией пятого автомобиля. На базе полноприводного УАЗа создают машину для оказания медпомощи военным. Машину волонтерам передал один из местных жителей. В автосервисе в нее буквально вдохнули новую жизнь. Мастера дополнительно установили освещение в салоне, обшили кресла и вмонтировали полозья для носилок. Рассчитывают, что микроавтобус повышенной проходимости будет верой и правдой служить военным медикам на фронте.

«Мы остаемся даже после работы, это нас нисколько не «напрягает». Обращаем внимание на каждую мелочь, чтобы не подвела эта машина. Потому что тут задача такая – надо, чтобы ты сел в нее и поехал сразу», - подчеркивает мастер цеха Максим Третьяк.

Машины, которые отправляют в зону боевых действий, также обшивают бронированным железом и наносят на кузов камуфляжную окраску.

Пока мужчины куют железо, женщины в буквальном смысле делятся своим теплом. Уже порядка 1000 мастериц во всех районах области вяжут теплые носки для военных.

«Очень трогательная история у нас связана с одной из пожилых вязальщиц. Это бабушка Люба, которая в свои 83 года вяжет носки нашим бойцам. К каждой паре прикрепляет бумажное сердечко с теплыми словами. Здесь не то, чтобы есть необходимость в шерстяных носках, я передаю нашим ребятам тепло, труд наших женщин, которые, может, не могут финансово как-то помочь, а свое тепло вкладывают в эти вязаные вещи. Понимаете, это очень сильно поднимает народный дух», - рассказывает старший координатор движения САМБАТ Виктор Романов.

Послания бойцам с пожеланиями скорейшего возвращения пишут и дети. Волонтеры САМБАТа рассказывают, на их призыв откликнулись десятки школ и детских садов – говорят, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма приобретает новые осязаемые грани.

Всем необходимым инвентарем и снаряжением сегодня бойцов СВО обеспечивает Минобороны страны, но все же волонтеры считают – их помощь тоже не будет лишней. Уверены, - это лишь малое, чем они могут помочь нашим ребятам приблизить победу и как можно скорее вернуться домой к своим родным и близким.

Пункт сбора гуманитарной помощи САМБАТА базируется в Смышляевке. Сюда неравнодушные люди, предприниматели и волонтеры привозят медикаменты, продукты, теплую одежду, даже передали полевые бани для ребят.

Стать волонтером сегодня может каждый, в том числе, присоединиться к Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Подробнее об этом – на сайте мывместе.рф.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стало известно, как Самару украсят к Новому году
10 ноября 2022  13:10
Стало известно, как Самару украсят к Новому году
270
Дмитрий Азаров обратился к правоохранителям по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ
10 ноября 2022  09:35
Дмитрий Азаров обратился к правоохранителям по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел РФ
226
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
9 ноября 2022  13:05
Новый год в Самарской области отметят в особом режиме
1855
Главными темами для обсуждения стали противостояние информационному давлению, разоблачение фейков, противодействие «культуре отмены», которая активно работает в странах Европы сегодня, информационный суверенитет нашей страны.
8 ноября 2022  18:52
Дмитрий Азаров принял участие в патриотическом форуме «История для будущего. Информационный фронт»
753
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
8 ноября 2022  13:24
Прямой эфир с губернатором: как задать вопрос главе Самарского региона Дмитрию Азарову 8 ноября
663
Весь список