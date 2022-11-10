Самарские волонтеры модернизировали и передали бойцам СВО 4 автомобиля

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Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ набирает обороты. В Самарской области все больше неравнодушных людей, готовых поддержать военнослужащих, которые защищают интересы страны в ходе СВО. Группа помощи мобилизованным САМБАТ появилась почти сразу, как только в стране была объявлена частичная мобилизация. Сегодня она объединяет уже свыше 12 000 участников.



Волонтеры САМБАТа готовят транспортные средства для передачи бойцам СВО. Всего на передовую уже отправили четыре автомобиля. Машины будут использовать для нужд разведки. Работа кипит в одном из самарских автосервисов.



«Супруга вступила в группу помощи САМБАТ и вовлекла всю семью в волонтерскую деятельность. Мы узнали, что требуется помощь в восстановлении машин. Так, за месяц уже отремонтировали и восстановили четыре машины. Пятая будет готова к концу недели. Ремонтом сотрудники занимаются в нерабочее время на наши собственные средства. Зная, что эта работа внеурочная и не будет оплачиваться, ни один мастер от нее не отказался», - рассказывает директор автосервиса Иван Благовидов.



Сейчас мастера работают над модернизацией пятого автомобиля. На базе полноприводного УАЗа создают машину для оказания медпомощи военным. Машину волонтерам передал один из местных жителей. В автосервисе в нее буквально вдохнули новую жизнь. Мастера дополнительно установили освещение в салоне, обшили кресла и вмонтировали полозья для носилок. Рассчитывают, что микроавтобус повышенной проходимости будет верой и правдой служить военным медикам на фронте.



«Мы остаемся даже после работы, это нас нисколько не «напрягает». Обращаем внимание на каждую мелочь, чтобы не подвела эта машина. Потому что тут задача такая – надо, чтобы ты сел в нее и поехал сразу», - подчеркивает мастер цеха Максим Третьяк.



Машины, которые отправляют в зону боевых действий, также обшивают бронированным железом и наносят на кузов камуфляжную окраску.



Пока мужчины куют железо, женщины в буквальном смысле делятся своим теплом. Уже порядка 1000 мастериц во всех районах области вяжут теплые носки для военных.



«Очень трогательная история у нас связана с одной из пожилых вязальщиц. Это бабушка Люба, которая в свои 83 года вяжет носки нашим бойцам. К каждой паре прикрепляет бумажное сердечко с теплыми словами. Здесь не то, чтобы есть необходимость в шерстяных носках, я передаю нашим ребятам тепло, труд наших женщин, которые, может, не могут финансово как-то помочь, а свое тепло вкладывают в эти вязаные вещи. Понимаете, это очень сильно поднимает народный дух», - рассказывает старший координатор движения САМБАТ Виктор Романов.



Послания бойцам с пожеланиями скорейшего возвращения пишут и дети. Волонтеры САМБАТа рассказывают, на их призыв откликнулись десятки школ и детских садов – говорят, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма приобретает новые осязаемые грани.

Всем необходимым инвентарем и снаряжением сегодня бойцов СВО обеспечивает Минобороны страны, но все же волонтеры считают – их помощь тоже не будет лишней. Уверены, - это лишь малое, чем они могут помочь нашим ребятам приблизить победу и как можно скорее вернуться домой к своим родным и близким.



Пункт сбора гуманитарной помощи САМБАТА базируется в Смышляевке. Сюда неравнодушные люди, предприниматели и волонтеры привозят медикаменты, продукты, теплую одежду, даже передали полевые бани для ребят.



Стать волонтером сегодня может каждый, в том числе, присоединиться к Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. Подробнее об этом – на сайте мывместе.рф.

Фото: пресс-служба правительства СО