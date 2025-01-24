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Самарские ветераны СВО готовят масштабную военно-историческую реконструкцию, посвященную 80-летию Великой Победы

24 января 2025 18:52
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Репетиции проходят на территории историко-патриотического музея «Гвардейцы» в Кинельском районе.

Ко Дню защитника Отечества самарские ветераны СВО готовят масштабную военно-историческую реконструкцию, посвященную 80-летию Великой Победы.

Участие в ней примут ветераны специальной военной операции, а также добровольцы, которых тренируют бойцы. Репетиции проходят на территории историко-патриотического музея «Гвардейцы» в Кинельском районе.

«Будет реконструкция боя непосредственно между нашими бойцами и противником. Пока полностью мы не будем раскрывать всех подробностей, чтобы сохранить интригу», - рассказал участник региональной программы «Школа героев» Максим Меделяев.

 

Фото:   администрация Самары

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