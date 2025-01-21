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Самарские ветераны СВО готовят масштабную военно-историческую реконструкцию к 80-летию Великой Победы

21 января 2025 11:45
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Самарские ветераны СВО готовят масштабную военно-историческую реконструкцию к 80-летию Великой Победы

В Самарской области началась подготовка к ключевым датам Года защитника Отечества, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным. Накануне 23 февраля в Кинельском районе состоится масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участие в ней примут ветераны специальной военной операции, а также добровольцы, которых тренируют бойцы. Их знания и опыт, добытые в реальных боях, бесценны для тех, кто отправляется на передовую.

Репетиции проходят на территории историко-патриотического музея «Гвардейцы» в Кинельском районе. Это место стало одной из баз, где ветераны боевых действий, которые прошли не одну горячую точку, в том числе СВО, тренируют добровольцев. Многие из них впоследствии заключают контракт с Минобороны, чтобы вступить в армию Победы и отправиться на защиту Родины.

Сегодня здесь готовятся к военно-патриотическому фестивалю, кульминацией которого станет воссоздание одного из сражений. Сегодняшние герои во многом продолжатели традиций Поколения Победителей в деле борьбы с агрессией и нацизмом, сохранении исторической правды.

«Будет реконструкция боя непосредственно между нашими бойцами и противником. Пока полностью мы не будем раскрывать всех подробностей, чтобы сохранить интригу», - рассказывает участник региональной программы «Школа героев» Максим Меделяев.

Напомним, программа «Школа героев» инициирована Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской – «Время героев». Ее участники в ходе обучения получают новые навыки и компетенции для того, чтобы реализовать свой управленческий потенциал в сфере государственной и муниципальной службы, а также госкорпораций. Сегодня участники «Школы героев» по решению главы региона стали кураторами руководителей профильных ведомств, глав муниципалитетов.

Многие ветераны СВО также активно участвуют в патриотических, спортивных мероприятий. Для них это возможность быть причастными к общественной жизни и оставаться в центре важных событий.

«Огромную поддержку в наших патриотических начинаниях нам оказывает губернатор нашей области, Вячеслав Андреевич Федорищев. А Президент Владимир Владимирович Путин объявил этот год Годом защитника Отечества. И мы полностью эти задачи выполняем и уже в ближайшее время начнем проводить в учебных заведениях уроки Мужества», - отметил Максим Меделяев.

«Это нужно, считаю, во-первых, не только молодежи, но и самим ребятам, которые возвращаются с СВО. Таким образом, мы нужны друг другу. Мы общаемся в школах. Детям это очень интересно. Они убирают телефоны и начинают активно задавать вопросы, общаться. А самим защитникам, которые возвращаются, это необходимо, чтобы понять, что они здесь тоже нужны, тоже значимы», - подчеркивает ветеран СВО, президент Союза ветеранов боевых действий и военно-патриотических сил «Боевое Братство -Джамбо» Леонид Федосеев.

Фото - Артур Емельянов

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