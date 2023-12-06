Самарские учащиеся примут участие в просветительской акции на знание основного закона страны

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В Самарской области более 10 тысяч учащихся планируют принять участие в акции «Всероссийский тест на знание Конституции РФ», которая традиционно проходит 12 декабря. В этом году акция приурочена к 30-летию основного закона страны. Пройти тест можно будет онлайн на платформе гражданин.дети.

Ежегодно 12 декабря Общественное движение «Гражданин» проводит тест на знание Конституции страны. За семь лет в акции приняли участие более 5,5 миллионов жителей нашей страны и русскоязычных граждан 34 иностранных государств.

Акция направлена на повышение правовой грамотности населения, осознание своих гражданских прав и обязанностей, формирование открытого и справедливого общества, где патриотизм, законность и уважение к государственности занимают достойное место. «30 лет Конституции РФ – показатель стабильности и пример для подражания! Мы задумывали Всероссийский тест на знание Конституции РФ, как полезный и информативный, а главное интересный инструмент повышения общенациональной правовой грамотности. Думаю, у нас получилось! Приятно видеть, как скажем в США, Великобритании, Китае и даже Аргентине или на Мадагаскаре присоединяются новые пользователи и на русском языке проверяют свои знания относительно фундаментального закона России», - говорит Юрий Шаркович, лидер Всероссийского Общественного движения «Гражданин».

Ежегодно организаторы Всероссийского теста формируют список наиболее обсуждаемых в обществе тем за прошедший год. Такие темы определяют наполнение проекта теста. Участие в разработке теста принимают опытные, выдающиеся профессионалы федерального и международного значения, что позволяет сделать тест максимально информативным и интересным для участников.

VIII Всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет онлайн на платформе гражданин.дети и принять участие в нем смогут все желающие: участники общественных объединений, служащие, лидеры общественного мнения, студены, учащиеся, школьники.