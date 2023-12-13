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Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
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Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа

13 декабря 2023 14:44
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Мероприятие направлено на профилактику коррупционных преступлений, формирование активной гражданской позиции у молодого поколения и повышение правовой грамотности.

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте Владимир Сергеевич Берглезов организовал встречу сотрудников транспортной полиции с учащимися и преподавателями Самарского колледжа железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова.

Сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции линейного управления майор полиции Алексей Макеев довел до присутствующих информацию о том, какие поступки подпадают под понятие «коррупция», какие действия образуют состав преступления и какая ответственность наступает за совершение данных правонарушений. Майор полиции привел примеры коррупционных проявлений, напомнил, что уголовная ответственность предусмотрена не только за получение, но и за дачу взятки. Сотрудник ОЭБ и ПК подробно объяснил, в каких случаях законодательством предусмотрено освобождение от ответственности участника данного преступления. Алексей Макеев разобрал с учащимися и преподавателями проблему вреда, который наносит коррупция обществу и государству. Отвечая на вопросы ребят, майор полиции обозначил алгоритм действий, необходимый для пресечения указанных преступлений.

Далее сотрудник пресс-службы самарской транспортной полиции майор внутренней службы Владимир Поляков напомнил студентам и преподавателям об основных видах мошенничества и способах их совершения. Обсудили основные правила поведения, в том числе в сети Интернет, чтобы не стать жертвой мошенников. Сотрудник пресс-службы линейного управления обратился к ребятам с просьбой, рассказать об уловках мошенников своим бабушкам и дедушкам и другим пожилым людям.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО  

 

Теги: Мероприятия

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