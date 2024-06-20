Самарские таможенники передали почти 9 тысяч единиц текстиля для участников СВО

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Самарские таможенники безвозмездно передали военным почти девять тысяч единиц постельного белья, признанного бесхозяйным по решению суда.

Немаркированное белье общим количеством 8993 комплектов было выявлено в ходе таможенного досмотра. Согласно товаросопроводительным документам отправителем груза было указано юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан, а получатель товара – московская фирма.

Районным судом города Тольятти, товары признаны бесхозяйными и обращены в федеральную собственность. Постельное белье передано для обеспечения потребностей участников специальной военной операции.

Фото: пресс-служба Самарской таможни