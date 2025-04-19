«Самарские супергерои делают город чище»: в скверах имени Калинина и «Детский» прошла молодежная экологическая акция

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В Промышленном районе в скверах имени М.И. Калинина и «Детский» прошла молодежная экологическая акция «Самарские супергерои делают город чище». Участниками акции стали учащиеся самарских школ №№ 5, 65, 83, 109, 8, 62, 120, 141, Гимназии №2, студенты средне-специальных образовательных учреждений - самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения, технологического колледжа имени Н.Д. Кузнецова, депутатского корпуса и активные горожане.



Как рассказал руководитель аппарата Самарского регионального отделения «Молодая Гвардия», куратор акции «Самарские супергерои делают город чище» Арсений Ганин, всего в Промышленном районе запланировано 8 таких акций.



На сегодняшний день «супергерои» экологического марафона уже успели навести порядок на территориях в Самарском, Красноглинском, Железнодорожном районах. Всего же в разных районах Самары будет проведено порядка 50 таких акций, к участию в них организаторы планируют привлечь более 5000 человек. Самых активных участников экологической акции ждут приятные призы и подарки – зарядные устройства, сертификаты на маркетплейсы и билеты на концерты.



Весенний марафон чистоты в Самаре продлится до конца текущего месяца. Второй общегородской субботник состоится 26 апреля. Для желающих присоединиться к наведению порядка, в районах будут работать пункты выдачи инвентаря. Также для уборки в крупных общественных пространствах инвентарь будет предоставлен на месте проведения работ.

Фото: администрация Самары