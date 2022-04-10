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Самарские студенты проведут один день как космонавт с Самарским Домом молодёжи

10 апреля 2022 18:49
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Самарские студенты проведут один день как космонавт с Самарским Домом молодёжи

11 апреля в 11:30 в Колледже «МИР» (ул. Г.С. Аксакова, д. 21) пройдет «КосмоКвест» – квест, приуроченный ко Дню Космонавтики, со станциями в тематике «Один день из жизни космонавта». 

Квест, приуроченный ко Дню космонавтики, в этом году пройдет впервые. 70 студентов колледжа «МИР» разделятся на 4 команды и станут первыми, кому удастся принять в нём участие.

«КосмоКвест» – это командная игра, в которой участники смогут посоревноваться в знаниях истории изучения космоса, проверить, кто лучше справится с оказанием первой медицинской помощи, а кто покажет лучшую физическую подготовку. Студенты погрузятся в атмосферу подготовки к настоящему космическому полету и смогут понять по силам ли им такое путешествие. 

Повышение интереса к профессии космонавта, углубление знаний об истории отечественной космонавтики, воспитание чувства гордости за достижения отечественных ученых и космонавтов – все эти задачи поможет реализовать «КосмоКвест». 

12 апреля 1961 г. состоялся первый полет человека в космос. Это памятная дата для всего человечества, ведь именно в этот день советский лётчик Юрий Гагарин впервые отправился покорять космическое пространство на корабле «Восток – 1». 

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