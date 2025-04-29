Самарские семьи могут принять участие в конкурсе «Наша семья – наша Победа!»

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В рамках международного патриотического проекта «Парад Памяти» и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится конкурс семейных историй о защитниках Отечества «Наша семья – наша Победа!». Это конкурс публикаций в социальных медиа, презентаций, видеороликов, песенного творчества и поэзии.

Организатором конкурса является штаб по подготовке и проведению международного патриотического проекта «Парад Памяти», региональное отделение ИИГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, Комитет по образованию и науке Самарской Губернской Думы и Общественная организация лидеров образования «Учитель года».

Целью конкурса является сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и современных защитниках Отечества через семейные истории и архивы.

В конкурсе могут принять участие семьи из Самарской области и других регионов России. Прием заявок осуществляется до 31 мая 2025 года.

Подробности в Положении о конкурсе.

Фото: администрация Самары