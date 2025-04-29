Я нашел ошибку
Главные новости:
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал.
Самарская область представляет возможности промышленного туризма на Международной выставке в Ташкенте
Хорошо ли УК обслуживает Ваш дом? Вы можете поставить ей оценку!
ГЖИ СО: опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Собранные от сдачи крови средства сотрудники решили направить на оказание помощи участникам специальной военной операции.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в донорской акции, посвященной 80-летию Великой Победы
Целью конкурса является сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и современных защитниках Отечества через семейные истории и архивы.
Самарские семьи могут принять участие в конкурсе «Наша семья – наша Победа!»
Проекты, посвященные своим родственникам – участникам Великой Отечественной войны - представили более 50 школьников.
В Самаре подвели итоги первого в стране конкурса «Юнхроника»
Оба балета, несмотря на разный масштаб и хореографический язык, говорят об одном и том же – о войне как о страшном, бесчеловечном явлении, оставляющем неизгладимый след в судьбах людей.
САТОБ: 3 мая зрители смогут увидеть два одноактных балета - «Ленинградскую симфонию» и «Дом у дороги» 
Такие напитки содержат искусственные красители и усилители вкуса, способные вызывать аллергические реакции и оказывать токсическое воздействие на печень.
Эксперт: сладкая газировка представляет наибольшую опасность для здоровья
5 мая утром Сергей примет участие в открытии новых стел Аллеи ветеранов, а вечером посетит матч с «Динамо».
Легенда «Крыльев Советов» Сергей Корниленко встретится с болельщиками на матче с «Динамо»
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.55
-0.1
EUR 93.18
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские семьи могут принять участие в конкурсе «Наша семья – наша Победа!»

29 апреля 2025 17:26
106
Целью конкурса является сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и современных защитниках Отечества через семейные истории и архивы.

В рамках международного патриотического проекта «Парад Памяти» и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится конкурс семейных историй о защитниках Отечества «Наша семья – наша Победа!». Это конкурс публикаций в социальных медиа, презентаций, видеороликов, песенного творчества и поэзии. 

Организатором конкурса является штаб по подготовке и проведению международного патриотического проекта «Парад Памяти», региональное отделение ИИГО «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, Комитет по образованию и науке Самарской Губернской Думы и Общественная организация лидеров образования «Учитель года». 

Целью конкурса является сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла и современных защитниках Отечества через семейные истории и архивы.

В конкурсе могут принять участие семьи из Самарской области и других регионов России. Прием заявок осуществляется до 31 мая 2025 года. 

Подробности в Положении о конкурсе.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал.
29 апреля 2025, 18:42
Самарская область представляет возможности промышленного туризма на Международной выставке в Ташкенте
На выставке регион демонстрирует промышленный, инвестиционный, экономический и туристический потенциал. Туризм
114
На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и порядка 600 участников.
29 апреля 2025, 18:18
В Самаре пройдет Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
На нем выступают хоровые и певческие коллективы из разных регионов России и Самарской области. В разные годы в фестивале принимало участие до 30 коллективов и... Общество
22
Хорошо ли УК обслуживает Ваш дом? Вы можете поставить ей оценку!
29 апреля 2025, 17:58
ГЖИ СО: опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Хорошо ли УК обслуживает Ваш дом? Вы можете поставить ей оценку! ЖКХ
91
В центре внимания
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
29 апреля 2025  11:35
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
256
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
29 апреля 2025  09:18
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
214
В Самаре завершились весенние субботники.
28 апреля 2025  11:04
В Самаре завершились весенние субботники
360
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
28 апреля 2025  10:51
Объявлен желтый уровень погодной опасности - в Самарской области снег
361
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
1063
Весь список