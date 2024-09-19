Самарские росгвардейцы стали победителями динамовских соревнований по легкой атлетике

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В региональной столице состоялся чемпионат общества «Динамо» по легкой атлетике среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности. Спортивный праздник прошел на самарском стадионе «Динамо».

Всего участие в соревнованиях приняли более 50 спортсменов из 11 коллективов физической культуры: сотрудники органов внутренних дел, службы исполнения наказаний, таможенники и судебные приставы. Среди команд-участниц свои спортивные навыки продемонстрировала и сборная Управления Росгвардии по Самарской области.

Легкоатлеты соревновались в нескольких дисциплинах – спортсменам было необходимо проявить себя в беге на 100 и 1000 метров, в эстафете в формате 4 по 100 метров, а также в прыжках в длину.

В итоге росгвардейские спортсмены продемонстрировали высокий уровень силы, быстроты и выносливости. Команда Управления Росгвардии по Самарской области заняла первое место в своей группе в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: общество «Динамо»