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Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Диктант Победы»

25 апреля 2025 17:03
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Кроме того, участники «Диктанта» могли написать письмо военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции.

В год 80-летия Победы в самарском историческом парке «Россия — моя история» была развёрнута одна из центральных площадок проведения международной всероссийской военно-исторической акции «Диктант Победы». В мероприятии приняли участие сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области, а так же кадеты подшефных образовательных учреждений.

В церемонии открытия приняли участие Герой России Максим Девятов, координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Самарской области Сергей Рязанов, участники «Школы героев», ветераны войск правопорядка.

Международная акция «Диктант Победы» проходит с 2019 года и ежегодно росгвардейцы самарского региона принимают в ней активное участие. В этом году более 130 сотрудников и военнослужащих решили поучаствовать в написании «Диктанта Победы». К старшим товарищам присоединились подшефные кадеты.

В начале мероприятия состоялось прямое включение центральной площадки в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, где координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин дал старт диктанту и пожелал всем удачи.

Участникам акции предстояло за 45 минут ответить на 25 вопросов, часть из которых впервые была посвящена специальной военной операции.

«Диктант Победы – это не просто тест по истории. Это дань уважения великому подвигу советского народа, сохранение исторической правды, — сказал, приветствуя участников, заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок. Строить будущее, не зная прошлого — невозможно. Наша обязанность хранить, уважать и передавать историческую память подрастающему поколению».

Кроме того, участники «Диктанта» могли написать письмо военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. Специальный брендированный почтовый ящик Почты России был установленный на площадке акции.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Росгвардия Самара

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