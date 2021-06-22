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Во вторник, 22 июня состоится заседание Оперштаба по коронавирусу в Самаре, от которого самарские рестораторы ожидают принятия новых ограничительных мер в свой адрес по образу и подобию московских.

В Москве с 13 приостановлены посещение гражданами фудкортов, а также оказание с 23:00 до 06:00 услуг общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах барах, на дискотеках и в караоке.

Пребывание Москвы в шаге от полноценного локдауна обусловлено резким ростом суточного числа выявленных случаев COVID-19 и распространением нового¸ более заразного, так называемого индийского штамма вируса.

По данным на 21 июня в Москве выявлено 7584 новых случая, в Московской области еще 1811. Проблема не только в росте динамике выявления «ковида», но и в резком увеличении числа госпитализаций – при том что число выздоровевших сейчас в 2-3 раза отстает от числа вновь заболевших, пишет Обозрение.

В Самарской области пока ситуация относительно благополучна (76 новых случаев за 21 июня), но уже началась подготовка на случай ее резкого осложнения.

18 июня в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С 19 июня программа по созданию «бесковидных» ресторанов стартовала в столице (в порядке эксперимента десяток-полтора ресторана станут «бесковидными» территориями).

Бесковидные рестораны — это 100% вакцинированных сотрудников, а гости — либо вакцинированы, либо только переболевшие с антителами. Эти рестораны будут работать без ковидных ограничений. Первыми ресторанами, которые будут пускать людей с антителами или прививкой, стали заведения братьев Васильчуков: Birds, караоке «Щас спою» и одна «Чайхона № 1».

В Самаре между тем участники рынка начали получать письма за подписью главы Самарского внутригородского района го Самара Романа Радюкова. В письме звучит призыв к рестораторам простимулировать их работников провакцинироваться. Предлагается «рассмотреть возможность мотивации сотрудников к вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 путем материальных поощрений или предоставления различных льготных условий».

Найдут ли рестораторы, и без того переживающие непростые времена, дополнительные ресурсы для стимулирования вакцинации – вопрос. Другой вопрос – поможет ли это.

Как писала «Российская газета» 14 июня, рестораторы в Москве по своей инициативе предлагали премии сотрудникам 5 тысяч рублей за вакцинацию. Не сработало даже это.