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Самарские речники отправят помощь жителям Курской области

3 марта 2025 11:55
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самарские речники отправят помощь жителям Курской области

60 тонн гуманитарной помощи будет доставлено в пострадавший регион Поволжской ассоциацией судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП). Продукты питания, средства гигиены, теплая одежда – все, что необходимо людям, которые вынужденно покинули свои дома и находятся в пунктах временного размещения.

Это 9 по счету гуманитарный конвой, который отправляют самарские речники с начала проведения спецоперации.

В закупке и формировании гуманитарной помощи принимали участие сотрудники предприятий, входящих в ПАССП, активисты Народного фронта, учащиеся школы №55 и жители Куйбышевского района Самары. Особый вклад внесли компании, предоставившие продукты питания и средства гигиены для отправки – «Нива», «Верола» и «Весна». Каждый внес посильный вклад в формирование помощи для людей, которые нуждаются в нашей поддержке.

Торжественный митинг по случаю отправки гуманитарного груза состоится 4 марта 2025 года на производственной площадке судостроительного завода ЗАО «Нефтефлот» (г. Самара, ул. Белорусская, д. 132).

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