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Самарские предприятия открывают двери для героев: ветераны СВО находят новое призвание

27 февраля 2025 17:54
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Предприятия региона активно поддерживают ветеранов специальной военной операции, помогая им вернуться к мирной жизни.

В Самарской области сегодня доступно более 44 000 вакансий. Предприятия региона активно поддерживают ветеранов специальной военной операции, помогая им вернуться к мирной жизни.

 «Завод тарных изделий» - одно из предприятий, где ветеранам СВО, в том числе с ограничениями по состоянию здоровья, после возвращения помогают вновь почувствовать себя востребованными.

История жителя Самары Игоря Шубы – пример мужества, стойкости и желания жить, несмотря на все трудности.

В ходе боевых действий Игорь проявил героизм, прикрыв своим телом товарища. За этот самоотверженный поступок он был награжден орденом Мужества. Однако серьезное ранение привело к ампутации, за которой последовали долгие месяцы лечения, восстановления и реабилитации. Но Игорь не сдался. Сегодня он не только продолжает жить, но и активно трудится, воспитывает двоих детей вместе с супругой.

В январе Игорь устроился на работу комплектовщиком.

«Меня здесь встретили добродушно. Сразу показали новое рабочее место, которое по силам, учитывая ограничения после ранения. Я быстро втянулся в работу и даже перевыполняю норму каждый день», – делится Игорь.

На предприятии с пониманием относятся к теме СВО. В их коллективе тоже есть бойцы, которые сегодня защищают интересы страны на передовой.

«Там у нас и укладчики, и инженер по ремонту оборудования, и операторы. Они – классные специалисты, и мы очень ждем их возвращения», – говорит директор предприятия Минсагит Аитов.

На предприятии готовы трудоустроить и других участников СВО, которые хотят начать новую жизнь после возвращения домой.

За помощью в поиске работы также можно обратить в службу занятости региона. Специалисты окажут содействие в профобучении, поиске работы или открытии собственного дела. Узнать больше об услугах службы занятости можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

Также в регионе стартует второй поток программы «Школа героев», инициатором которой выступил губернатор Вячеслав Федорищев. Программа разработана по аналогии с федеральным проектом «Время героев» и направлена на обучение участников СВО в сфере государственного управления и менеджмента. Подать заявку можно на официальном сайте правительства Самарской области – https://www.samregion.ru/ . Регистрация продлится до конца марта.

Всего в Самарской области действует более 40 мер поддержки героев спецоперации и их близких.

 

Фото: «Завод тарных изделий»

Теги: Самара

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