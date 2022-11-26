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Самарские полицейские пришли в гости к воспитанникам детских садов

26 ноября 2022 17:17
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Инспекторы рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах.

В рамках проведения «Месячника безопасности дорожного движения» сотрудники полиции ОМВД России по Приволжскому району пришли в гости к воспитанникам детских садов.

Инспекторы рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на дорогах, о том, какие опасности могут их подстерегать при переходе проезжей части, разобрали ситуации, из-за которых малыши могут попасть в дорожно-транспортное происшествие и повторили значение дорожных знаков. А затем ребят ждал сюрприз: дорожные полицейские показали юным пешеходам настоящий патрульный автомобиль, рассказали о предназначении такой машины; объяснили, чем она отличается от гражданского автомобиля и для чего; показали в действии специальные звуковые и световые устройства, которыми оборудован служебный транспорт. Каждый желающий не только посидел за рулем патрульной машины, но и почувствовал себя настоящим инспектором ДПС, призвав своих друзей к соблюдению Правил дорожного движения через громкоговорящее устройство.

А сотрудники ОМВД России по г. Жигулевску вместе с представителями родительского патруля, встретив на улицах города юных пешеходов, напомнили им об осторожности на дороге, акцентировав внимание на обязательном ношении световозвращающих элементов. Сотрудники полиции обратили внимание на то, что в осенний период, когда темнеет рано, необходимо обязательно применять световозвращатели, которые повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Каждому из ребят организаторы мероприятия вручили световозвращающие наклейки и наглядно продемонстрировали, как правильно их применять и носить, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    ГУ МВД СО

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