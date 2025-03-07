Самарские полицейские поздравили автолюбительниц с Международным женским днём 

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В губернии полным ходом идет ежегодная акция МВД «Цветы для автоледи».

Весенним мартовским днём на одной из самых оживлённых улиц Самары — Ново-Садовой — прошло необычное мероприятие, которое стало приятным сюрпризом для местных автолюбительниц. В рамках акции МВД России «Цветы для автоледи» сотрудники полиции организовали праздничный патруль, приуроченный к Международному женскому дню.

Акция прошла с участием представителя Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Алексея Томчука. Главной целью мероприятия стало не только напоминание о важности безопасности на дорогах, но и создание праздничного настроения для женщин-водителей.

Вместо стандартных процедур женщин ожидали тёплые поздравления с наступающим 8 Марта, букеты цветов и профилактические беседы. Сотрудники полиции и представители общественности обсудили с участницами акции важность соблюдения правил дорожного движения, а также предостерегли их от возможных мошеннических действий.

Многие участницы акции выразили искреннюю благодарность за такой неожиданный и приятный сюрприз. «Я за рулём всего пять месяцев. Это первый случай, когда меня остановил сотрудник ГАИ, и сразу такой приятный сюрприз!», — поделилась эмоциями одна из водительниц.

Несмотря на пасмурную погоду, атмосфера в районе проведения акции была по-настоящему весенней и праздничной. Улыбки женщин, яркие букеты и добрые слова создавали ощущение приближающегося праздника.

«Подобные мероприятия не только помогают лишний раз напомнить о безопасности на дорогах, но и в преддверии Международного женского дня создают особую атмосферу, напоминая, что даже в рабочей обстановке есть место для поздравлений. Надеюсь, что мы подарили нашим участницам хорошее настроение!», — отметил представитель Общественного совета Алексей Томчук.

Акция стала ещё одним примером того, как сотрудники полиции и общественность могут объединить усилия, чтобы не только обеспечить безопасность, но и подарить людям радость и положительные эмоции. Ведь 8 Марта — это не просто праздник, а возможность выразить уважение и благодарность всем женщинам за их вклад в нашу жизнь, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО