Самарские полицейские торжественно вручили паспорта юным жителям региона

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В преддверии Дня знаний в рамках Всероссийской акции «Мы − граждане России!» в здании центральной меж поселенческой библиотеки Сергиевского района состоялась торжественная церемония вручения паспортов юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста.

С важным и значимым событием молодых людей поздравили: начальник отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Сергиевскому району майор полиции Надежда Храмова, директор районного Дома молодежных организаций Владимир Ряснянский, а также представители местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» и, конечно же, родители ребят.

Надежда Храмова, обратившись к присутствующим с приветственным словом отметила: «Помните, быть гражданином нашей страны − великая честь! Гордо несите это почетное звание. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов!»

В ходе торжественной церемонии ребята получили из рук начальника отделения по вопросам миграции главный документ гражданина России и экземпляр Конституции РФ.

Закончилось мероприятие принесением клятвы, юные патриоты произнесли обещание на верность Российской Федерации, а затем сделали общую фотографию, получив памятные подарки от представителей «Движения первых».

В свою очередь, ребята поблагодарили полицейских и пообещали быть законопослушными гражданами нашей страны.