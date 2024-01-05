Самарские полицейские проводят профилактические беседы с подростками

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В декабре прошлого года в Красноармейском районе сотрудники полиции провели профилактическую беседу на тему поведения в общественных местах среди подростков.



В преддверии зимних каникул и новогодних праздников, в ходе беседы полицейские настоятельно рекомендовали соблюдать правила поведения на улице, в общественных местах и местах массового отдыха, а также напомнили о соблюдении комендантского часа и о правилах безопасности на улице в вечернее время. Сотрудники полиции акцентировали внимание на вреде употребления табака, курительных смесей, психотропных и токсичных веществ, объяснили, чем опасны данные пагубные привычки. Спикеры мероприятия подчеркнули необходимость законопослушного образа жизни и напомнили слушателям об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных действий.



Желающие задали интересующие их вопросы и получили на них исчерпывающие ответы.