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В рамках первого этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», которая проходит с 3 по 12 апреля, самарские полицейские примут участие в круглом столе «Наркотики-загубленные жизни».

Впервые в обсуждении примут участие лица, пережившие эту боль и сумевшие победить зло под названием «наркотик». Они поделятся своими историями, расскажут, как им удалось спастись от этой привычки, кардинально поменять свою жизнь и, конечно, дать советы, как не ступить на этот путь.

Кроме гостей, в мероприятии примут участие заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Некрасов, директор Самарской региональной благотворительной общественной организации «Реабилитация наркозависимых», психолог-аддиктолог Александр Березовский и начальник ОИОС областного главка полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн.

Круглый стол пройдет 11 апреля текущего года в 12:30 в пресс-центре «Самарского областного вещательного агентства». Посмотреть прямую трансляцию можно здесь.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО