Самарские полицейские оказали содействие семье из Германии в получении гражданства Российской Федерации и временного убежища

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Анна Геннадьевна поблагодарила полицейских за оказанную помощь и сообщила, что счастлива вновь оказаться на Родине и получить паспорт гражданина Российской Федерации.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области оказали содействие в урегулировании правового статуса на территории Российской Федерации семье, ранее проживавшей в Федеративной Республике Германия.

Гражданка Германии Анна Дикова вместе с тремя детьми, двое из которых несовершеннолетние, прибыла в Борский район Самарской области, так как была не согласна с политикой Запада и мечтала вернуться обратно в Россию. После переезда женщина проживала на территории региона, однако не могла оформить разрешительные документы на себя и своих детей, поскольку не представлялось возможным выехать в Германию для их оформления документов, опасаясь изъятия органами государственной власти ее двух несовершеннолетних детей.

Женщина обратилась в Управление по вопросам миграции территориального органа внутренних дел по вопросу признания ее гражданской Российской Федерации. Полицейские в кратчайшие сроки провели ряд необходимых мероприятий, которые послужили основанием для установления факта наличия у Анны Геннадьевны российского гражданства.

Многодетную мать и ее несовершеннолетних детей признали гражданами Российской Федерации и обеспечили необходимыми документами, а старшему сыну выдали свидетельство о предоставлении временного убежища для дальнейшего получения вида на жительство и гражданства Российской Федерации.

Анна Геннадьевна поблагодарила полицейских за оказанную помощь и сообщила, что счастлива вновь оказаться на Родине и получить гражданство Российской Федерации.