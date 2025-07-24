самарские патриоты усиливают армию уникальными разработками

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Очередная партия FPV-дронов «Буревестник» отправилась на передовую. 500 единиц специализированной техники, включая уникальные модели для различных боевых задач, пополнят арсенал 5 подразделений российской армии.

Народное предприятие «Буревестник» было создано три года назад по инициативе самарских патриотов, объединившихся для помощи российским военным. За это время предприятие изготовило и передало на фронт более 8000 дронов, став дополнительным важным звеном в обеспечении армии современными беспилотными системами. С самого зарождения предприятия частью команды стал Матвей Мартемьянов - ветеран СВО и выпускник программы «Школа героев», которая является продолжением президентской - «Время героев» - и реализуется по поручению главы региона Вячеслава Федорищева.

В новой партии дронов на передовую отправлены:

- «Камикадзе» — для точечного поражения вражеской техники и живой силы;

- «Выстрелы» — оснащенные патроном 12-го калибра для поражения вражеских дронов, включая «Бабу Ягу»;

- «Ждуны» — для организации засад;

- «Сбросы» — способные доставлять боеприпасы и гуманитарные грузы для наших ребят.

- «Ретрансляторы» - для увеличения дальности работы ударных дронов.

«У нас несколько разновидностей дронов, но уникальность этой партии — в «выстрелах». В полёте такой дрон может поразить «Бабу Ягу» и с высокой вероятностью сбить её. Это результат постоянного взаимодействия с бойцами и операторами», - рассказывает Матвей.

Помимо дронов, в поставку вошли наземные станции управления — компактные и мобильные системы связи для дронов, разработанные инженерами предприятия, маскировочные сети от союза православных женщин Самары и личные посылки от родных и близких бойцов.

«Разработка станций велась около полугода, включая испытания в условиях, приближенных к боевым. Всё оборудование готово к быстрому развёртыванию и эффективной работе. Уверен, это поможет нашим бойцам добиваться ещё больших результатов», - отмечает специалист по связи Народного предприятия «Буревестник».

Новая партия дронов — не просто техника, а инструмент тактического превосходства, созданный руками настоящих патриотов. Создатели и сотрудники предприятия ежедневно трудятся, чтобы российские военные имели надёжные и эффективные средства защиты и поражения, приближая победу нашей Родины.

Фото – газета «Волжская коммуна»