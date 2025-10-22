Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС

98

2 ноября в 18:00* на СТС возвращается самое масштабное спортивно-развлекательное шоу страны — «Суперниндзя», в котором за победу и приз 5 миллионов рублей поборются 175 участников из 20 стран, в том числе Владислав Толстов из Самары, Никита Могильный и Николай Тренин из Тольятти.

«Участвую в шоу по просьбе крёстной мамы, которая мечтала увидеть меня в "Суперниндзя", — говорит Никита. — На трассе все соперники, а здесь, в шатре болельщиков, когда мы вместе, то просто друг друга поддерживаем и проявляем заботу».

На участие в шоу Владислава Толстова вдохновил брат с мышечной дистрофией Дюшенна, с которой живут не дольше тридцати лет. «Сейчас ему восемнадцать, и нам всем страшно. Терапия дорогая, денег не хватает. Моя мечта — обеспечить брату нормальное лечение», — переживает спортсмен.

Главную трассу по традиции собирали в Минеральных Водах, куда прилетели герои из 76 городов России, а также из США, Канады, Китая, Южной Кореи, Франции, Германии, Испании, ОАЭ, Индии, Колумбии, Коста-Рики, Казахстана, Сербии, Армении, Азербайджана и других стран. Кроме покорения сложнейшей полосы с препятствиями и главного приза 5 миллионов рублей, в этот раз дополнительной мотивацией станут поощрительные: за полное прохождение отборочной трассы — 50 тысяч, за выход в финал — 100 тысяч. Поменялась и сама трасса: одно из самых непроходимых препятствий шоу «противоход» теперь открывает отборочную полосу, а в финале трассы атлетов ждёт бассейн, разделённый на три секции.

Участников поддерживает тройка ведущих: видеоблогер Дмитрий Масленников, звезда сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается» Валерия Астапова и лучший регбист России 2015 и 2018 годов, игравший за ЦСКА, а также за английские и ирландские клубы Василий Артемьев.

*по местному времени