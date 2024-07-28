Самарские госавтоинспекторы провели занятия по безаварийной езде с курсантами автошколы

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Полицейские рассказали о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, о важности соблюдения скоростного режима и ПДД в целом.

Одним из важных направлений деятельности сотрудников Госавтоинспекции является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием молодых водителей, стаж вождения которых составляет менее 2-х лет. С этой целью на регулярной основе проводятся встречи с курсантами автошкол, в ходе которых сотрудники полиции рассказывают им об опасностях на дороге и о том, как их избежать.

Так, старший государственный инспектор БДД капитан полиции Аслан Боксов встретился с курсантами Кошкинской технической школы ДОСААФ России.

Капитан полиции разъяснил причины совершения дорожно-транспортных происшествий, рассказал о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, о важности соблюдения скоростного режима, и ПДД в целом.

В заключение беседы Аслан Боксов напомнил курсантам, что получение водительского удостоверения не гарантирует профессионализма водителя. Для улучшения навыков требуется постоянная практика.