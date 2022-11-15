Самарские библиотеки стали призерами Всероссийского конкурса «Золотая полка»

107

«Золотая полка» – Всероссийский конкурс на лучший фонд модельной библиотеки. Его цель – выявить и популяризировать лучшие практики по формированию фондов модельных муниципальных библиотек, повысить качество комплектования фонда.

Конкурс проводился с 15 июня по 9 ноября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Его организаторами являются Российская национальная библиотека, Российская государственная библиотека, Российская государственная детская библиотека при поддержке Секции по формированию библиотечных фондов и Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации.

Для участия в конкурсе были подготовлены видеоролики, раскрывающие уникальность фонда библиотеки, а также представлены эссе на тему: «Наш модельный фонд – шаг в будущее» и «Как эффективно использовать электронные ресурсы библиотеки».

Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» стала призером конкурса на лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка-2022», получив 3-е место в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки».

«Библиотека Народов Поволжья» МБУК г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» заняла 3-е место в номинации «Лучший модельный фонд детской специализированной библиотеки».

«Мы участвовали в этом конкурсе не впервые и для нас эта победа - большая радость. За последние годы развития национального проекта «Культура» число участников со всей России увеличилось и, поэтому эта награда очень престижна. Была выполнена большая коллективная работа, поскольку на конкурс требовалось предоставить не только аналитическую справку, но и эссе, видеоролик. Особенно значимо, что победа позволит нам продолжить дальнейшее обучение сотрудников, ведь главная идея этого конкурса - продолжение формирования фондов библиотеки, ее развитие», - отметила директор Централизованной системы детских библиотек городского округа Самара Татьяна Халитова.

Данные библиотеки были обновлены в рамках национального проекта «Культура». Сейчас модельные библиотеки - современные информационные, образовательные и досуговые учреждения.

Фото: администрация Самары