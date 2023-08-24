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Самарские археологи нашли новый маршрут миграции древних венгров на запад

24 августа 2023 12:08
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Самарские археологи нашли новый маршрут миграции древних венгров на запад

Находки могут войти в базу данных международного проекта "Ранние мадьяры на Волге".

Два древних захоронения - начала бронзового века и эпохи средневековья - обнаружили этим летом археологи Самарского университета в ходе раскопок на заброшенном кладбище XIX века в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Археологические находки не только дополнят знания ученых о людях, живших когда-то на территории нынешней Самарской области, но также могут войти в базу данных международного мультидисциплинарного научно-исследовательского проекта "Ранние мадьяры на Волге", посвященного поиску местонахождения исторической прародины мадьяров (венгров).

"Раскопки проводились около заброшенного еще в XIX веке хутора Баннов, что недалеко от реки Большой Кинель в Кинель-Черкасском районе. На хуторском кладбище, которое перестало функционировать во второй половине 19 столетия, нами было обнаружено древнее погребение с останками молодой женщины и младенца. Это захоронение датируется IX веком и в нем, безусловно, присутствуют элементы древней мадьярской культуры. Различные особенности погребального обряда - например, положение покойного головой на запад и размещение в головах кости животного, а также ряд других особенностей - позволяют нам с большой уверенностью утверждать, что это древнемадьярское захоронение. Кроме того, в могиле обнаружены характерные для ранних мадьяров бронзовые украшения обуви", - рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии, директор научно-образовательного центра археологии и этнографии Волго-Уралья Самарского университета Сергей Зубов.

По словам ученого, данное захоронение подтверждает и уточняет маршруты миграции древних мадьяров с востока на запад. Согласно ряду исторических источников, в IX веке племена мадьяров пересекли Волгу и отправились на запад в поисках новых земель. Путь до мест, где сейчас расположена Венгрия, оказался неблизок и был полон драматических исторических событий.

"Это очень интересная находка, имеющая важное научное значение. Данное захоронение еще раз подтверждает, что мадьяры действительно, как считается, шли из Предуралья на запад через территорию нынешней Самарской области, причем шли они на запад широким потоком вдоль рек. Безусловно, они как скотоводы-кочевники передвигались со стадами лошадей и отарами овец, а для того чтобы поить скот, нужно было идти рядом с реками. До этого в нашей области большинство находок, связанных с ранними мадьярами, было сделано в бассейне реки Самары. Теперь понятно, что они шли и вдоль реки Большой Кинель. Скорее всего, разные рода мадьяров шли разными маршрутами, чтобы у скота по дороге было больше пастбищ для корма", - отметил Сергей Зубов.

На том же кладбище археологи обнаружили еще более древнее погребение, датируемое примерно 3500 годом до нашей эры, то есть, скорее всего, оно относится к самому началу бронзового века. В могиле найдены останки мужчины, бронзовый нож и керамический горшок, украшенный орнаментом.

"Получается, что на протяжении нескольких тысяч лет люди использовали для захоронений одно и то же место, один и тот же холм. Найденные останки и артефакты будем изучать, возможно, уточнить эпоху поможет состав металла, из которого изготовлен нож. Пока только можно сказать, что мужчина был европеоидной расы. Кстати, бронзовый нож - показатель высокого социального статуса погребенного. Будем изучать найденное, проведем рентгенофлуоресцентный анализ ножа и украшений, изучим кости, по ним мы сможем узнать, как питались эти люди, например, преимущественно мясной или исключительно растительной пищей, также мы сможем более точно узнать их возраст, можно даже провести генетический анализ. Планируется, что к нам приедет известный антрополог из Волгограда Евгений Перерва, он изучит костные останки похороненных людей более подробно", - сказал Сергей Зубов.

В сентябре археологи Самарского университета им. Королёва отправятся в экспедицию на Самарскую Луку. В раскопках им помогут их коллеги из Казанского (Приволжского) федерального университета и Института археологии имени А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан. 

Источник фото: Самарский университет

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