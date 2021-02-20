Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»

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В преддверии Дня защитника Отечества активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области организовали для учащихся школы № 176 регионального центра «урок мужества». Ученикам провели экскурсию по интерактивной выставке оружия современной российской армии, мастер-класс по сборке и разборке оружия, а также ребята прошли специально подготовленную полосу препятствий.

Занятие для школьников провел сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя правления Самарской региональной общественной организации «Союз ветеранов ВДВ и войск специального назначения» Вадим Нуждин, который обсудил с ребятами роль подрастающего поколения в формировании безопасного будущего нашей страны.

«Мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию, проводятся активистами ОНФ на регулярной основе. Очень важно воспитать чувства гордости за свою Родину и свой народ и уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого уже в школьном возрасте», – отметил Нуждин.

Сами ученики поддерживают идею сохранения памяти и в 2016 г. создали в школе уникальный интерактивный музей. Ребята изучают архивные материалы о своих земляках – кавалерах ордена Святого Георгия и Георгиевского креста, взаимодействуют с историками и краеведами, а встречи с потомками героев войны делают историю по-семейному близкой и часто перерастают в настоящую дружбу.

«Сегодня во время беседы в глазах у ребят был виден неподдельный интерес. Нам очень приятно видеть, что подрастающее поколение понимает такие принципы, как долг, защита Отечества и патриотизм. Мы и дальше будем работать с молодежью и развивать в них эти чувства к Родине», - рассказала участница команды «Молодежка ОНФ» в Самарской области Елизавета Прохорова, передает пресс-служба реготделения ОНФ.

Фото: пресс-служба реготделения ОНФ