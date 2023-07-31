Самарские активисты «Движения Первых» познакомятся с образовательными программами вуза в Мордовии

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Самарские участники «Движения Первых» отправились в Саранск, чтобы познакомиться с направлениями подготовки Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, а также культурой и студенческой жизнью в Республике Мордовия на университетской смене от Российского движения детей и молодежи.

«Университетские смены» – проект «Движения Первых» для подростков от 14 до 17 лет, направленный на поиск своего призвания и определение будущей профессии, реализуемый на базе крупнейших вузов России. Самарскую область в проекте представляют 11 молодых людей, которые прошли конкурсный отбор на сайте будьвдвижении.рф. С 31 июля по 9 августа 2023 года они посетят Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева.

В течение десяти дней самарские участники пообщаются со студентами и преподавателями МГПУ и познакомятся с образовательными программами вуза. Для школьников проведут лекции по педагогике, экскурсию в Технопарк универсальных педагогических компетенций и «Кванториум». Также ребята посетят достопримечательности Саранска: обзорные экскурсии по городу, спортивные мероприятия, музеи и театры.

«Университетские смены помогают ребятам познакомиться с различными образовательными программами вузов, определиться с выбором будущей профессии. Это полезно не только для школьников, но и для вузов, которые могут напрямую пообщаться с возможными абитуриентами из других городов. Проект дает возможность участникам погрузиться в студенческую атмосферу, познакомиться с преподавателями и ответить на один из главных вопросов “Кем я хочу стать?”», - отметила Кристина Гнатюк, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области.

Напомним, ранее в Самарской области уже проходили университетские смены в Самарском государственном социально-педагогическом университете и в Поволжском государственном университете сервиса. А уже в августе делегация «Движения Первых» Самарской области отправится на университетскую смену в Московский государственный институт культуры и Смоленский государственный университет спорта.