Самарская женщина-полицейский-победитель мирового уровня!

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В преддверии 100-летнего юбилея общества «Динамо» рассказываем о сотрудниках полиции, которые добились высоких результатов в спортивной деятельности.

Полицейский 1-го мобильного взвода 4-й роты ППСП Управления МВД России по г. Самаре Александра Александровна Дурнова является членом общества «Динамо» с 1994 года, мастер спорта международного класса по самбо, мастер спорта России по дзюдо. Победитель Кубка мира по самбо, победитель чемпионата Европы среди полицейских по дзюдо, призёр чемпионата мира среди полицейских по дзюдо, двукратная чемпионка Европы по самбо, победитель первенства мира по самбо, победитель Кубка России и первенства России по самбо и дзюдо, победитель чемпионата Европы среди полицейских по дзюдо, призёр Кубка Европы по дзюдо. Многократный чемпион и призёр всероссийских соревнований общества «Динамо» по самбо и дзюдо, являлась членом сборной России по самбо и дзюдо.

На счету у этой стройной и скромной женщины более сотни наград, завоеванных на поединках по самбо и дзюдо, как всероссийского, так и мирового уровней. Александра Дурнова прослужила 20 лет в полку патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре, стала победителем чемпионата Европы по самбо (в весовой категории до 52 килограммов).