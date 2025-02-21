Самарская телебашня РТРС включит праздничную иллюминацию в День защитника отечества

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23 февраля телебашня филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества.

Телебашня в Самаре окрасится символикой праздника (флагами, лентами, звездами), стилизованными надписями «С 23 февраля» и «С Днём защитника Отечества!» на фоне государственного флага Российской Федерации.

На Останкинской телебашне будет транслироваться ролик с изображением воина со щитом в цветах флага России, летящих вертолетов и наступающих танков.

Тематические световые шоу также пройдут на высотных объектах РТРС Благовещенска, Брянска, Воронежа, Грозного, Казани, Кызыла, Майкопа, Мурманска, Нальчика, Великого Новгорода, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов. (убрать свой).

Сценарий подсветки телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 23:00 часов.