Самарская телебашня РТРС включит праздничную иллюминацию в День народного единства.

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4 ноября филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит на телебашне в Самаре тематическое световое шоу, посвященное Дню народного единства.

Телебашня озарится цветами российского триколора.

Архитектурно-художественная подсветка Самарской телебашни была смонтирована в 2018 году и превратила объект в неиссякаемый источник современной технологичной магии света. Система освещения состоит из 1025 светильников и 16 прожекторов и позволяет воспроизводить различные тематические видеосценарии и светодинамические эффекты.

Самарская телебашня — ключевой объект региональной сети эфирного телерадиовещания. Она транслирует 20 цифровых телеканалов и три радиостанции в свободном доступе, в составе цифровой телесети Самарской области (края, республики), обеспечивая телесигналом более 99% жителей региона.

На медиафасаде Останкинской телебашни в этот день появится ролик в честь открытия на ВДНХ выставки-форума «Россия». В выставке, показывающей единство нашей необъятной страны, будут участвовать все 89 регионов, включая Самарскую область, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций.

Фото: freepik.com