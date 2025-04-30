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Самарская таможня: как российским мусульманам совершить паломничество по святым местам

30 апреля 2025 16:35
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Ежегодно верующие мусульмане всего мира совершают Хадж - паломничество по святым местам Мекки и Медины.

Ежегодно верующие мусульмане всего мира совершают Хадж - паломничество по святым местам Мекки и Медины.  Этот ритуал является одним из главных событий в их жизни, поэтому к нему необходимо подготовиться заранее. Готовиться следует и к беспрепятственному  пересечению таможенной границы, соблюдая все правила перемещения товаров. Изучить таможенные правила необходимо до совершения паломничества.

Паломники, в основном, люди пожилого возраста, поэтому особое внимание уделяется правилам и возникающим запретам при перемещении лекарственных средств. Изучите состав лекарственных препаратов (снотворные, успокоительные, диуретики, жаропонижающие, препараты от кашля, от заболеваний сердца и т.д.) на предмет содержания в них наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих веществ.

Обязательным условием перемещения лекарственных препаратов является наличие документов, а именно действительного рецепта врача, выписанного пациенту, где должно быть указано наименование наркотического средства (психотропного вещества) в виде лекарственного средства, дозировка и количество, необходимое на сутки или любой иной медицинский документ, подтверждающий обоснованность вывоза/ввоза лекарственных средств и использования в медицинских целях. 

Для беспрепятственного провоза медикаментов необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию с указанием препарата и иметь при себе соответствующие документы.

Кроме того, пассажирскую таможенную декларацию необходимо заполнить в следующих случаях:

1) таможенная стоимость ввозимых воздушным транспортом товаров превышает 10 тыс. евро в эквиваленте, и (или) общий вес которых превышает 50 кг;

2) сумма перемещаемых наличных денежных средств превышает в эквиваленте 10 тыс. долларов США;

Самарская таможня напоминает, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить наличную иностранную валюту, превышающая сумма, эквивалентную 10 тыс. долларов США.

Также без заполнения декларации нельзя перемещать культурные ценности (одновременно на вывоз требуется специальное разрешение Министерства Культуры).

Более подробно с правилами перемещения физическими лицами товаров для личного пользования, включая валюту и валютные ценности и порядке заполнения пассажирской таможенной декларации можно ознакомиться на сайте Федеральной таможенной службы в разделе: «Информация для физических лиц». Если у граждан возникают вопросы непосредственно в пункте пропуска, ответы на них можно найти на информационных стендах расположенных перед зоной таможенного контроля и у стоек регистрации багажа.

Для получения государственной услуги по консультированию и информированию можно  обратиться в правовой отдел Самарской таможни, который осуществляет консультирование  бесплатно в рабочие дни с понедельника по пятницу. Узнать подробности приема на консультирование можно по телефону - автоинформатору (846) 933-72-51.

 

Фото:  Самарская таможня

Теги: Самара

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