Самарская семья Талабаевых стала победителем в конкурсе «Семья года – 2022»

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Виктор Петрович и Лидия Павловна Талабаевы знакомы еще со школьной скамьи, в августе они отметят золотую годовщину свадьбы – 50 лет, вырастили двоих сыновей.

Виктор Петрович прослужил в Вооруженных Силах 33 года. Старший сын Виталий окончил Свердловское (сейчас Екатеринбургское) суворовское военное училище и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Кандидат в мастера спорта сразу по 3 дисциплинам: офицерское троеборье, гиревой спорт, плавание. Служил командиром парашютно-десантного взвода. Героически сражался на первой чеченской войне. Указом Президента Российской Федерации в 1999 гвардии майору Талабаеву Виталию Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе. Имя Виталия Викторовича Талабаева выбито на памятнике-мемориале выпускникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей и выполнении интернационального долга, открытом в Екатеринбургском суворовском военном училище. В городе Самаре имя Героя носит МБОУ «Школа № 64 имени Героя Российской Федерации В. В. Талабаева», также в поселке Волгарь г. Самары именем Героя названа улица. В МБОУ «Школа № 57» г.о. Самара открыт музей имени Виталия Викторовича Талабаева. В 2014 году на площади Памяти в Самаре установлена боевая машина десанта в память о нем. Сын Виталия Никита окончил Московское суворовское училище, а также Новосибирское общевойсковое командное училище, получил звание лейтенанта. В настоящее время проходит службу в городе Кубинка Московской области. Дочь Виталия Виталина работает в Москве в сфере культуры. Второй сын Виктора Петровича Вадим имеет высшее экономическое образование, женат. Семья Талабаевых отличается активной гражданской позицией. Супруги являются членами общественной организации Самарской области «Герои отечества» по работе с семьями погибших Героев, участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения в школах Самарской области.

Виктор Петрович награжден боевым орденом «Красная Звезда», Благодарностью Губернатора Самарской области за активную работу по патриотическому воспитанию граждан, Дипломом лауреата XIX Губернской общественной акции «Благородство». Большая заслуга родителей в том, что они уделяли большое внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию своих сыновей. В семье Талабаевых поддерживаются семейные ценности и традиции, здоровый образ жизни.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В номинации «Семья – хранитель традиций» принимают участие семьи - хранители национальных и культурных традиций, а также семьи, составляющие профессиональные династии.