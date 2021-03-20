Самарская область получила почетную награду от организаторов выставки «MITT 2021» в номинации «Яркий дебют»

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Самарская область завоевала награду Международной туристической выставки «MITT 2021» в номинации «Яркий дебют».

27-ая Международная туристическая выставка «MITT 2021» проходила в Москве. За три дня выставку посетило более 10 тысяч человек.

Стенд Самарской области за это время стал активной коммуникативной площадкой для новых деловых знакомств, налаживания взаимовыгодного сотрудничества и всесторонней презентации туристических возможностей различных представителей тур отрасли. Свои ресурсы представляли туроператоры, экскурсионные агентства, средства размещения Самарской области, а также регион презентовали представители городских округов Самара, Тольятти, Жигулевск и Сызрань, областного Туристского информационного центра, заповедника имени И. И. Спрыгина и департамента туризма министерства культуры Самарской области.

Несмотря на то, что активность к концу выставки обычно идет на спад, для Самарской области завершающий день оказался насыщенным: между министерством культуры Самарской области и областным государственным казённым учреждением «Агентство по туризму Ульяновской области», а также между министерством культуры Самарской области и Государственным автономным учреждением Тюменской области «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» были подписаны соглашения о взаимодействии в сфере туризма, а также уже традиционно для гостей и участников выставки были разыграны подарки от компаний региона.

Работа и энтузиазм команды Самарской области не осталась не замеченными, и в этом году регион получил приятную и почетную награду от организаторов выставки в номинации «Яркий дебют», что вдохновляет на еще более продуктивную работу по развитию и продвижению туристических возможностей родного края.