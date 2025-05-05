Самарская областная библиотека для молодежи проведет квест «Героическая карта Самарской области»

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6 мая в 11:00, в канун празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, на территории Самарской области традиционно пройдет Международная молодежная патриотическая акция «Полк@Победы». В этом году кульминационным событием Акции станет Областной квест «Героическая карта Самарской области».

В областном квесте принимают участие как жители Самары, так и команды-победители муниципального этапа со всей Самарской области.

Участникам предстоит пройти пешеходный маршрут по городу от Самарской областной библиотеки для молодежи и в течение трех часов выполнять задания в локациях, связанных с памятью о Великой Отечественной войне, к числу которых относятся памятники, улицы, носящие имена героев, знаковые объекты инфраструктуры. В ходе игры участники проверяют свои знания о событиях войны и о вкладе самарцев-куйбышевцев в дело Победы.

Перед началом квеста состоится фото-флешмоб участников Акции с портретами литературных героев книг о войне. Участники сфотографируются со своими творческими работами возле библиотеки и на фоне памятников, связанных с Великой Отечественной войной.

Фото: минкульт СО