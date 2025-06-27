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Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ

27 июня 2025 12:43
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Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ

Самарская область вошла в десятку регионов России по количеству поданных заявок на участие конкурсном отборе для получения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Премия проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и поддерживается платформой Добро.рф. Победители получают гранты, медиаподдержку и возможность представить свои проекты на международном уровне.

Всего от региона в настоящий момент подано 1003 заявки от некоммерческих организаций, волонтеров, бизнеса и инициативных групп, и это не окончательная цифра. В связи с высоким интересом к проекту Оргкомитет Международной Премии #МЫВМЕСТЕ продлил приём заявок до 30 июня 2025 года.

Среди самых популярных номинаций у самарских участников — «Волонтёр года» — 244 заявки; «Герои нашего времени» — 115 заявок от физических лиц и 198 от юридических лиц, «Наставник года» — 231 заявка. Особое внимание привлекают проекты, направленные на помощь участникам специальной военной операции и ветеранам, а также инициативы в сфере экологии и социального предпринимательства. Например, в номинации «Код милосердия» заявлено 10 проектов от физических лиц и 27 — от организаций.

Заявки на участие в пятом сезоне международной премии «Мы вместе» подаются на сайте премия.мывместе.рф до 30 июня 2025 года. Церемония награждения пройдет в рамках международного форума гражданского участия «Мы вместе», который состоится 2-5 декабря 2025 года в Москве. Ежегодно церемония награждения проходит с участием Президента России Владимира Путина, который лично вручает награды финалистам премии.

Фото - министерство молодежной политики Самарской области

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