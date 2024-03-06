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Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству поданных на конкурс научных разработок

6 марта 2024 12:17
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Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству поданных на конкурс научных разработок

Подведены итоги заявочной кампании Конкурса для молодых ученых, приуроченного к 300-летию РАН, запущенного в конце 2023 года Благотворительным фондом «Система» и Российской академией наук при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), цифровой экосистемы МТС и ведущих российских технологических компаний. За финансовую, экспертную и информационную поддержку поборются авторы 347 научных разработок и результатов исследований в приоритетных отраслях из 45 регионов России. Самарская область вошла в число регионов-лидеров по количеству поданных на конкурс научных разработок – 8 заявок поступило от молодых ученых.

Конкурс направлен на поддержку инновационных научных разработок и новейших исследований в приоритетных отраслях экономики: химической промышленности, фармацевтике, электронике, энергетике, сфере цифровых технологий.

«2024 год ознаменован 300-летием со дня основания Российской академии наук. На протяжении трёх столетий Академия, основываясь на незыблемых ценностях и академических традициях, является ключевым двигателем для актуальных направлений науки в стране. В век беспрецедентного темпа роста научного знания, особой задачей перед РАН стоит развитие научного кадрового потенциала России, в первую очередь через задействование потенциала талантливой научной молодёжи. Уверены, что Конкурс для молодых ученых, реализуемый совместно с Благотворительным фондом «Система», Роспатентом и ключевыми отечественными технологическими компаниями, станет важным шагом на пути к поставленным целям в этом направлении», – рассказал Степан Калмыков, вице-президент Российской академии наук, академик РАН.

Участники Конкурса – студенты и молодые ученые – представили свои научные разработки и результаты исследований в четырех номинациях: «Искусственный интеллект и квантовые технологии», «Альтернативные источники энергии», «Генетика и биомедицина» и «Новые материалы и химические процессы», ставшей самой популярной по итогам заявочной кампании.

«Одна из самых важных и, в то же время, непростых для нашей страны задач – перейти от разработок, открытий и изобретений к промышленному производству. Корпорация АФК «Система», представленная в большинстве высокотехнологичных отраслей, видит в этой связи особый интерес в работе с научными институтами и образовательными организациями.  Конкурс для молодых ученых, мы надеемся, станет важным шагом для выстраивания диалога между наукой и бизнесом, который даст возможность не только сократить цикл от разработки инновации до ее практического применения, но и сделать конкретный запрос на подготовку востребованных кадров на рынке труда», – отметил вице-президент АФК «Система» по высоким технологиях, академик РАН, доктор физико-математических наук Юрий Балега.

Заявки на участие в конкурсе поступили из 45 регионов России. Лидерами по количеству заявок стали город Москва, Санкт-Петербург, Московская, Томская, Новосибирская области, Ставропольский край, Республика Татарстан, Саратовская, Самарская, Ростовская и Нижегородская области.

"Первый этап Конкурса для молодых ученых показал высокий потенциал талантливой научной молодежи, её стремление воспользоваться уникальным шансом реализовать свои идеи и замыслы. Впереди нас ждет не менее увлекательный процесс – презентация научных работ, научная экспертиза и, конечно же, объявление победителей. Но для нас, как соорганизаторов проекта, очень важна даже не столько конкурсная механика, сколько интересный, содержательный, интеллектуальный разговор, который позволит в рамках конкурса помочь встретиться тем, кто живёт в разных регионах нашей страны, кто только начинает свое научное и профессиональное развитие», – подчеркнула Лариса Пастухова, президент Благотворительного фонда «Система».

Конкурс для молодых ученых, партнером которого выступила Федеральная служба по интеллектуальной собственности, стал первым проектом в рамках заключенного в конце 2023 года соглашения о сотрудничестве в области экспертно-аналитического и правового сопровождения процессов управления правами на результаты интеллектуальной деятельности между Роспатентом и АФК «Система». 

«Поддержка молодой российской науки – один из важнейших факторов развития технологического потенциала страны. В начале пути исследователи сталкиваются с множеством вопросов, в том числе правового характера, связанных с охраной результатов интеллектуальной собственности – их решение требует экспертной помощи и сопровождения. Роспатент ведет большую просветительскую работу в данном направлении. Победителям Конкурса для молодых ученых мы предоставим возможность обучения по одной из наших образовательных программ», – отметил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.

По итогам заочной экспертизы направленных на конкурс научных разработок и исследований, их авторам предстоит защита перед экспертным советом в очном формате. Имена победителей Конкурса станут известны в начале июня 2024 года. Победители Конкурса, помимо финансовой поддержки, получат экспертное сопровождение от организаторов и партнеров.

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